Normandie. L'édition 2021 de Pierres en Lumières accueillera le public sur deux soirées

Concert, théâtre, visite guidée, conférence, exposition, balade contée, chasse au trésor, lecture… Compte tenu du contexte sanitaire, la 13e édition de "Pierres en Lumières" est prévue cette année sur deux jours, pour pouvoir davantage espacer le public. Née dans l'Orne, cette manifestation gratuite est désormais déclinée dans toute la Normandie. Son édition 2021 aura lieu les vendredi 14 et samedi 15 mai et les porteurs de projets sont invités à s'inscrire dès maintenant et avant le lundi 15 mars.