Manche. 45 fermetures et 14 ouvertures de classes envisagées à la rentrée

Ecole. Alors que les élus et syndicats appellent à un gel de la carte scolaire, les prévisions d'ouvertures et de fermetures de classes à la rentrée 2021 font état de 45 suppressions de classes et de 14 ouvertures seulement. Elles ont été dévoilées aux syndicats lors d'une réunion à la direction académique, jeudi 11 février. Elles doivent être validées ce vendredi 12 février.