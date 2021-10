Granville. La ville prend ses airs de carnaval

Dans un autre monde, le carnaval de Granville aurait dû débuter ce vendredi 12 février et faire basculer la Monaco du Nord dans un univers festif, avec une succession de grandes cavalcades, concerts, bal, nuit des intrigues. Mais la crise sanitaire prive de ces moments gais et colorés les carnavaliers.

Néanmoins, le carnaval n'est pas tout à fait absent : de nombreuses expositions et des structures carnavalesques décorent les principales artères de la ville.

Antonina Julienne est membre du comité d'organisation :

Des images, des archives et documentaires sur les carnavals passés seront accessibles sur les sites internet du carnaval et de la Ville pour faire revivre aux nostalgiques et aux autres quelques grands moments passés.

Un concours de costumes virtuel a également été organisé : vous avez jusqu'à samedi 13 février pour déposer vos photos de vous costumé sur les réseaux du carnaval. Les likes et partages désigneront le vainqueur.