SNCF. Des travaux imposent des changements sur la ligne Paris/Granville

De 14 heures à 14 heures, entre samedi 13 et dimanche 14 février, la SNCF va procéder à des travaux en gare de Sèvres (Hauts-de-Seine), sur la ligne ferroviaire Granville/Argentan/Paris. En raison du changement d'éléments de la voie, le trafic sera totalement interrompu entre Dreux (Eure-et-Loir) et la gare de Paris-Montparnasse. Le temps de ce chantier, tous les voyageurs vont devoir emprunter des Transiliens entre Dreux et Versailles, puis entre Versailles et Paris.