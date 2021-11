L'Aigle. Juste avant le confinement, il change de vie avec sa famille

Métro, boulot, dodo. Pendant 20 ans, Stane Blegbo a travaillé à Paris dans le marketing pour les Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon). Jusqu'au jour où cela devient une évidence : "J'avais envie que mes filles puissent aller ramasser les œufs dans le poulailler." Il prend donc une grande décision, vient en repérage dans le pays d'Ouche, trouve une maison, une école. Juste avant le confinement en mai 2020, il arrive dans l'Orne, avec sa femme et ses deux filles.

Un village de 50 habitants

"Quand je suis arrivé ici, il s'est passé plein de belles choses", se souvient-il. "Une magnifique maison, quatre fois moins chère qu'à Paris." Le jour où "le maire est venu nous dire bonjour, les enfants ont eu un cadeau, c'était un magnifique accueil". Son village, c'est Saint-Victor, "50 habitants depuis qu'on y est arrivés". Le couple a bien eu un doute, "on se disait qu'on allait être loin de tout, et non, il y a des supermarchés avec des caissières avenantes, chose qui n'arrive jamais à Paris". Il y a malgré tout un problème, c'est Internet. Stane est business développeur, son job, c'est de trouver des clients pour plusieurs entreprises. "C'est beaucoup de digital, de phoning, de mailing, de prospection automatisée." Stane a donc cherché un bureau avec Internet et du réseau téléphonique. "Je suis tombé sur 100 % Fibre, le télécentre de L'Aigle. C'est confortable, équipé, il y a du personnel d'accueil, un parking et la connexion internet est très bonne. Je suis venu visiter et, en 15 minutes, j'avais mon badge et mon contrat était signé, c'est top." Le succès du lieu est tel qu'il faut réserver sa salle et respecter le planning.

"Un bel effet lié à la Covid"

Le fait de changer de vie ? "Je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais, quand on est en ville, on a peur de perdre des avantages, qui ne le sont pas, comme avoir un pavillon en banlieue à une heure et demie de route de son travail. Pour le business, j'ai dû retourner à Paris pendant le confinement et là, je me suis dit : 'heureusement, on est arrivés à la campagne avant tout ça !' Aujourd'hui, mes anciens collègues parisiens viennent me rendre visite le week-end, plus d'une quarantaine en un an ! Certains commencent à visiter des maisons dans le secteur." Désormais, Stane a un objectif : développer ici son entreprise "qui est bien partie dans le contexte actuel. Et puis, toutes ces arrivées de Franciliens, c'est bon pour les commerces locaux et pour les écoles qui peinent à trouver des élèves, c'est un bel effet lié à la Covid." Et comme si une preuve supplémentaire était nécessaire, dans la famille de Stane, ils seront bientôt cinq…