Seine-Maritime. Le Havre vu par un drone : un point de vue inédit sur la ville

Isabelle Letelié et Sylvain Richon signent ce très bel ouvrage qui donne à voir le Havre de façon totalement inédite. Isabelle, l'auteur des textes, nous explique la genèse du livre.

Quel lien vous unit à la ville du Havre ?

Je suis Havraise d'adoption. Longtemps correspondante de presse, c'est un collègue qui m'a offert l'opportunité d'écrire sur la ville du Havre. Grâce à lui, j'ai publié mon premier livre en 2011 : Le Havre, Itinéraire insolites. J'habitais alors Lillebonne et je connaissais peu le Havre. Cela a été pour moi une véritable découverte et ce fut un réel coup de cœur. Ce livre fut le début d'une longue série : Le Havre vu par un drone est mon cinquième livre documentaire sur le Havre, mais j'y situe aussi l'intrigue de quelques-unes de mes fictions.

Comment ce projet est-il né ?

Les éditions des Falaises m'ont proposé de travailler avec Sylvain Richon, photographe et pilote de drone, qui maîtrise parfaitement cette technologie. On lui doit également les photos du livre Rouen vu par un drone. C'était la première fois que je collaborais avec lui et j'ai été impressionnée par son professionnalisme. J'ai choisi les lieux à photographier : que ce soit des monuments emblématiques appréhendés sous un nouvel angle ou d'autres lieux insolites et méconnus, comme le jardin zen japonais, un écrin de verdure en pleine ville, un des trésors cachés du Havre. Nous avons ensuite organisé notre campagne photographique, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires de mai à septembre 2020, ce qui nous a permis de rassembler une somme de près de 1 500 photos.

Qui est Bobby ?

C'est le surnom affectueux que nous avons donné au drone de Sylvain : un vrai bijou de technologie. Bobby a vécu des aventures incroyables et nous a permis de donner à voir le Havre tel que le verrait un oiseau. Ses photos nous offrent d'autres perspectives que celles que pourraient produire des photos aériennes. Tout petit et tout léger, Bobby a dû relever beaucoup de défis. Grâce au savoir-faire de Sylvain, il a pu voler à très haute altitude en évitant les obstacles et les goélands menaçants. Grâce à lui, le livre dévoile des paysages urbains surprenants comme le Radoub, le haut de la tour de Saint-Joseph ou le skatepark.

Pratique. Isabelle Letélié, Sylvain Richon, Le Havre vu par un drone, éditions des Falaises, 24 €