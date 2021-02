Rouen. Les blasons de Seine-Maritime : une introduction à l'histoire locale !

Ancien steward chez Air France, Denis Joulain s'est pris de passion pour l'héraldique. Aujourd'hui, c'est en tant que spécialiste de la discipline qu'il aborde l'histoire des communes de Seine-Maritime par le biais de cet ouvrage.

Comment cette passion est-elle née ?

J'ai beaucoup voyagé dans le cadre de mon métier, mais j'ai réalisé que le seul pays que je connaissais mal était la France. J'ai alors commencé à m'intéresser à l'histoire via l'histoire locale. Grâce à des héraldistes passionnés comme Jean-Paul Fernon, j'ai appris à maîtriser ce langage extrêmement codifié et j'ai commencé à réunir une somme importante de blasons normands. Depuis une dizaine d'années, j'anime une émission sur l'héraldique sur Normandy Channel. L'héraldique est une bonne façon d'aborder l'histoire locale, car les blasons résument l'histoire des communes faisant référence aux sites remarquables, aux corps de métiers ou aux particularités géographiques. J'ai publié sept ouvrages d'héraldique, dont cinq sur les blasons des départements normands.

Comment s'organise ce livre ?

Cet ouvrage est né grâce à la collaboration avec le bibliophile Raymond Taconet, qui nous a fourni des renseignements précieux, et grâce au savoir-faire du dessinateur Daniel Juric, qui a illustré avec minutie chacun des blasons. Le livre recense 329 blasons et s'organise de façon alphabétique. Chaque blason est décrit avec le vocabulaire héraldique et une notice explicative évoque l'histoire de chaque commune concernée. Ceux qui sont curieux de l'histoire locale découvriront ainsi les particularités de ces villes et villages.

Quels sont les blasons les plus

surprenants ?

La discipline héraldique est une science vivante. Même si la majorité des blasons sont un héritage de l'histoire, de nouveaux blasons peuvent être créés. J'en ai d'ailleurs imaginé plusieurs. Parmi les plus récents, je citerai par exemple le blason de Serqueux, ancien nœud ferroviaire sur lequel la locomotive apparaît, ou encore celui d'Incheville, sur lequel figure la roue libre du vélo, autre élément de la modernité. Les blasons incarnent l'identité des lieux et tous sont intéressants pour ce que leur symbolique cache et que nos commentaires révèlent.

Pratique. Denis Joulain, Daniel Juric et Raymond Taconet, Blasons des communes de Seine-Maritime, Le Pucheux, 27 €.