Rouen. Des billets de stade symboliques pour soutenir leur équipe

Non, ce n'est pas un derby, le terme qu'ils réservent aux joutes avec leur plus vieux rival havrais. Mais pour les supporters du FC Rouen, affronter le voisin de Quevilly Rouen Métropole a tout de même le charme de la petite guerre de clochers. Comme le match de Coupe de France entre les deux formations se jouera à huis clos, le samedi 13 février à Diochon, le club a trouvé un moyen de fédérer ses supporters avec un système de billets virtuels.

Convivial, comme le club

"C'est une idée qui s'est déjà vue chez des clubs professionnels, notamment en Angleterre, présente Yann Thenard, le responsable commercial et marketing du FC Rouen. Pour 3 €, les supporters peuvent acheter un billet et remplir une jauge virtuelle, pour montrer qu'ils soutiennent leur équipe. Le club, c'est une grande famille, donc on a eu cette idée pour renforcer ce côté convivial."

Comme tous ses compagnons de travées, Clément Foucard est privé de tribunes et de chants depuis des mois. C'est pourquoi il s'est pris au jeu sans hésitation : "J'ai pris cinq billets, pour ma famille et moi, comme je l'aurais fait sans le huis clos." Pour ce Cul rouge de toujours, c'est une façon de prouver son attachement au club, mais aussi d'apporter une autre forme de contribution. "On imagine que c'est difficile en ce moment, donc si à notre échelle, on peut apporter notre contribution pour le prix d'une bière, on le fait avec plaisir", assure le supporter.

Yann Thenard et le club martèlent, eux, que l'argent n'est pas du tout une motivation : "Notre idée, c'est vraiment de faire quelque chose de positif pour encourager l'équipe." Samedi soir, dans un Diochon qui sonnera bien creux, les Diables Rouges y seront forcément sensibles.