Normandie. Une antenne du GIGN à Caen : quelle organisation ?

Une unité d'élite de la gendarmerie nationale va voir le jour à Caen, au sein de la caserne de gendarmerie du Calvados, proche du quartier de la Guérinière. Seule antenne du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) en Normandie, elle sera "la plus dimensionnée du grand quart nord-ouest", devant Tours et Nantes, indique le colonel Christophe Junqua, commandant de groupement de gendarmerie départementale. Dix militaires sont attendus dès le 1er avril, afin de "préparer l'arrivée du reste de l'unité, les zones de déploiement, rechercher les zones d'exercice", tout en étant "opérationnels et en mesure d'intervenir". Le reste du groupe, 32 personnes au total, arrivera à l'été et montera jusqu'à une cinquantaine avec le renfort des Techniciens en escorte d'autorités et de sécurisation de site (TEASS).

Interventions en Normandie et au-delà

Son implantation à Caen n'est pas choisie au hasard. À proximité de la région parisienne, cette antenne "est très bien desservie par le réseau routier" et permettra d'intervenir en Normandie et au-delà. "Elle englobe toute la façade maritime de la Manche, qui n'était pas couverte jusqu'ici", poursuit Christophe Junqua.

L'arrivée de cette unité nécessite de grands aménagements au sein de la caserne de gendarmerie. À commencer par l'hébergement : les militaires seront logés avec leur famille parmi les 190 logements existants à la caserne de Caen, du F1 au F6. "Par le jeu des mutations, des logements vont être libérés. Certains logements sont libres en périphérie, à Évrecy ou Bretteville-sur-Odon par exemple", rassure le colonel. Des moyens techniques sont aussi déployés. Dans le plus grand des secrets, le GIGN disposera d'un bâtiment dédié et sécurisé dans l'enceinte de la caserne pour entreposer les armes et documents sensibles.