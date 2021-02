Manche. Croissance : trois entreprises en pleine expansion

Le journal Les Échos a publié, dimanche 7 février, son 5e classement annuel des champions de la croissance. On y retrouve les 500 entreprises françaises ayant connu les plus belles croissances entre 2016 et 2019. Parmi elles, trois sociétés manchoises.

Déjà présent en 2020, Le Petit Vapoteur, spécialiste de la vente de cigarette électronique en ligne, basé à Cherbourg, apparaît en 150e position dans ce classement, avec une croissance moyenne sur ces trois années de 41,8 %.

Data Ouest (274e) et Grand Large Yachting (323e) font leur entrée dans ce classement. Le premier, installé dans l'agglomération de Saint-Lô, est spécialisé dans la gestion de données numériques. Data Ouest a vu son chiffre d'affaires croître de 105 % entre 2016 et 2019. La société est d'ailleurs en plein développement et devrait intégrer ses nouveaux locaux saint-lois dans quelques mois. Le troisième champion manchois de la croissance est un chantier naval basé depuis 2003 à Tourlaville (Cherbourg-en-Cotentin). En 2018, l'entreprise manchoise avait reçu le Pass French, une distinction d'État qui récompense les entreprises françaises connaissant une croissance très forte. En trois ans, son chiffre d'affaires est passé de 25 à 48 millions d'euros.