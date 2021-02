Orne. Neige : un outil pour connaître l'état des routes en temps réel

Patrouille, salage, déneigement : le service des routes du Conseil départemental de l'Orne est mobilisé sur l'ensemble du réseau routier du département.

Grâce à l'appli L'Orne dans ma poche, les automobilistes peuvent suivre le travail des saleuses en temps réel. Trois niveaux de couleur permettent de faire le point sur le traitement en cours des routes : les routes sont affichées en bleu foncé quand une opération de salage a été réalisée moins de 2 heures avant, en bleu moins de 4 heures et en bleu clair moins de 6 heures. En fonction des conditions météorologiques et du passage des saleuses à l'instant T, les conducteurs pourront déterminer s'il est prudent ou non de s'engager sur les axes traités.