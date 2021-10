Corinne Diacre a dévoilé, mardi 9 février, la liste des joueuses retenues pour le Tournoi de France de football féminin qui se tiendra du mercredi 17 au mardi 23 février à Sedan et Metz. Constance Picaud, la gardienne Ciel et Marine (HAC Seine-Maritime) a été appelée pour la première fois en équipe de France. Pour le HAC, il s'agit de "la récompense de son travail et de ses efforts". La jeune gardienne est âgée de 22 ans.