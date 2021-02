Caen. Vague de froid : les restaurants universitaires rouvrent leurs salles

Depuis le lundi 25 janvier, tous les étudiants peuvent profiter de deux repas quotidiens à 1 €. Pour accompagner cette nouvelle offre du gouvernement, le Crous de Normandie a décidé de rouvrir ses salles de restaurants universitaires pour permettre aux étudiants de manger au chaud le midi. À Caen, quatre sont ouverts depuis le lundi 8 janvier : le Resto U A du Campus 1, celui situé Claude Bloch, celui d'Ifs au campus 3 et le restaurant du rectorat. Cinq autres vont rouvrir mercredi 10 février. Sont concernés les Restos U de la Côte de Nacre, de Lébisey et les trois cafétérias d'Hérouville-Saint-Clair, de la Maison de l'étudiant et le Mambo. Seuls les repas à emporter seront proposés. Pensez à apporter vos propres couverts pour manger sur place.