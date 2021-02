Calvados. Des contrôles routiers renforcés sur certains axes du département

La gendarmerie du Calvados réalise des contrôles routiers toute la semaine, depuis le lundi 8 jusqu'au dimanche 14 février, sur les routes du département. Les actions sont ciblées sur quatre axes : la RD 613 entre Caen et Moult-Chicheboville, la RD 515/RD 514 entre Caen et Ouistreham, la RD 524 entre Vire et Villedieu-les-Poêles et la RD 512 entre Vire et Condé-sur-Noireau. La gendarmerie se concentre sur ces axes qui "font l'objet de trafics pendulaires importants (domicile - travail - domicile)".