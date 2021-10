Orne. Importantes chutes de neige annoncées : la préfecture lance l'alerte

Mardi 9 février, la préfecture de l'Orne lance l'alerte face aux chutes de neige annoncées par Météo France : un épisode neigeux "remarquable, qui nécessite une vigilance particulière, du fait des hauteurs de neige attendues".

• Lire aussi : Météo. Neige : quatre départements normands en vigilance orange

La vigilance orange est activée depuis ce mardi 10 heures. Les chutes de neige auront tendance à s'intensifier au cours de l'après-midi et en début de soirée. L'accalmie très progressive aura lieu dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février, mais les températures deviendront alors négatives, empêchant la fonte de la neige et accentuant les problèmes de regel des chaussées mouillées voire enneigées. La préfecture met en garde sur des chutes de neige dans des proportions importantes pour la région. Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier, où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés. Les risques d'accident sont accrus. Des dégâts pourront affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.