France-Monde. François Bayrou réclame la proportionnelle

Soutien d'Emmanuel Macron, François Bayrou contredit les députés macronistes et leur chef de file Christophe Castaner. Alors que ce dernier s'oppose à toute introduction de la proportionnelle aux législatives de 2022, Bayrou vient d'écrire à Emmanuel Macron pour lui demander de le faire. “On ne peut pas continuer avec un Parlement dont les électeurs se détachent, ne participent plus aux élections et, lorsqu'ils ont une difficulté, n'ont plus qu'une chose à faire : les blocages, les grèves et les violences”, explique-t-il. Introduire la proportionnelle est donc, selon lui, “une obligation politique et morale”. Parce que la proportionnelle, système “juste et pluraliste”, répondrait au désir des Français. Et parce que Macron l'avait promise en 2017.

Cette promesse “fait partie de notre alliance”, ajoute Bayrou : moyen de rappeler que l'exécutif a besoin plus que jamais des 54 députés MoDem et apparentés, alors que le groupe parlementaire LREM s'effiloche chaque mois un peu plus. Mais “je ne fais pas de chantage”, ajoute ostensiblement le président du MoDem…