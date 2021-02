Orne. Un épisode hivernal important prévu sur tout le département

Quelques rares flocons sont tombés lundi 8 février au matin sur le département de l'Orne. En début de matinée, le service des routes du Conseil départemental a même fait état de verglas sur les routes secondaires, autour de Carrouges. L'hiver se rappelle à nous, avec des températures qui, en journée, dépassent à peine les 0 °C, et qui durant les nuits à venir s'annoncent très largement négatives, de -1 à -3 °C sous abri mardi 9 février au matin, pour descendre jusqu'à -6 °C mercredi matin et jusqu'à -8 °C jeudi matin selon Météo France. Les automobilistes sont incités à la plus grande prudence.

Du verglas pourrait apparaître sur les chaussées qui sont humides. La pluie pourrait se transformer en flocons dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 février, notamment sur le nord du département, avant que le phénomène ne s'intensifie la nuit suivante et se généralise sur tout le département. Ainsi, la couche de neige pourrait être épaisse de plusieurs centimètres au réveil, mercredi 10 février. Lundi 8 février, le département de l'Orne est en vigilance jaune.