Caen. Normandie pour la paix : la 4e édition aura lieu en juin

Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? C'est le thème de la 4e édition du forum Normandie pour la paix, organisé par la Région, qui aura lieu les 3 et 4 juin prochains. Au programme de cette édition : des conférences, des débats, ou encore un Village pour la paix, qui réunira, dans le parc de l'Abbaye aux Dames, une librairie éphémère, des expositions, des animations, des concerts, des rencontres avec des ONG et associations