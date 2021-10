Le Havre. Former les jeunes à la chaudronnerie

La Région Normandie et l'Agence régionale de l'orientation et des métiers organisent le salon de l'orientation Des Clics, Des Métiers du mardi 9 au jeudi 11 février, de 14 heures à 20 heures. Un événement 100 % en ligne cette année, à cause de la crise sanitaire. Votre radio Tendance Ouest met en avant, mardi 9 février, un ensemble de formations et de métiers pour aider les jeunes à s'orienter.

Parmi les exemples de formation, sur la région du Havre, l'industrie recrute en permanence. C'est pourquoi a vu le jour, en décembre dernier, l'école de production pour former au métier de la chaudronnerie. L'École de production de la Métropole Havraise accueille des jeunes de 15 à 18 ans, sans qualification. Le recrutement est basé exclusivement sur la motivation, sans aucun critère lié au parcours scolaire. L'École est entièrement gratuite, elle prépare au CAP réalisation de chaudronnerie industrielle en deux ans, puis avec une troisième année à la Certification de qualification professionnelle en tuyauterie, ou encore à un BAC Pro soudeur en deux ans. Les classes sont volontairement réduites, une douzaine d'élèves, avec une formation très pratique (trois quarts de temps en atelier et un quart de temps en théorie). De véritables débouchés existent pour les élèves. L'industrie peine à recruter.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 sont d'ores et déjà possibles. Vous pouvez prendre contact directement avec Stéphane Lelièvre, le directeur, au 07 79 82 94 92.