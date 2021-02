Football (Ligue 1). Un peu de Normandie à la tête de l'Olympique de Marseille !

C'est en qualité de jeune étudiant en pharmacie que Nasser Larguet débarque en Normandie, en 1980, à l'âge de 22 ans, en provenance de son Maroc natal. Celui qui rêve alors de devenir footballeur professionnel joue d'abord à l'ASPTT Caen puis à l'US Normande, jusqu'en 1986. Devenu professeur de biologie et de mathématiques, il est nommé à Thury-Harcourt, où il devient entraîneur de l'équipe locale. Le début du reste de sa vie, en somme. Éducateur et formateur dans l'âme, il excelle rapidement en la matière et c'est le FC Rouen qui lui propose une première aventure comme directeur de son centre de formation, entre 1991 et 1995. Sa réputation se fait à grande vitesse.

Après un passage par Cannes, c'est à Caen qu'il revient, entre 1998 et 2002, formant un duo de formateurs d'exception avec Pascal Théault. Il part ensuite au Havre (2002-2004), puis à Strasbourg, avant de prendre la direction de l'Académie Mohamed VI, au Maroc, pendant six ans, puis de devenir directeur technique national, jusqu'en 2019. Il rallie finalement Marseille, pour prendre la direction du centre de formation puis de l'équipe première, de laquelle il occupe la tête depuis quelques jours, par intérim, avant la nomination d'un successeur à André Vilas-Boas, démissionnaire.