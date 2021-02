Normandie. La circulation des trains perturbée entre Caen et Cherbourg

Des perturbations sont à prévoir sur la ligne de train Paris-Caen-Cherbourg à partir de ce lundi 8 février. C'est la conséquence de travaux de renouvellement du ballast qui seront réalisés pendant la nuit, entre Mantes et Cherbourg. Les trains du soir au départ de Saint-Lazare à Paris (du lundi au jeudi à 18 h 59 et 20 h 59 et celui du vendredi 19 h 59) n'iront pas jusqu'à Cherbourg. Les voyageurs devront descendre à Caen puis prendre un bus pour rejoindre la ville du Cotentin.