Football (Coupe de France). QRM continue son parcours, Avranches s'incline

Le derby normand avait lieu vendredi 5 février, au stade Robert-Diochon. QRM affrontait Avranches et a su s'imposer, en concluant sur le score de 3-2.

Le match

Le match aurait pourtant pu finir bien autrement. En effet, après un bon début de rencontre ponctué d'un premier but dès la 11e minute de Mathéo Remars, du plat du pied, les Rouge et Jaune rentrent au vestiaire sur cette petite avance et une première période dans l'ensemble bien maitrisée. Dès le retour de la pause, les seinomarins parviennent à faire le break grâce au buteur maison Andrew Jung, qui ajoute un nouveau but à son compteur déjà bien fourni et qui élimine un défenseur avant d'ajuster le portier adverse. Les joueurs de Bruno Irles pensent avoir fait le plus dur, mais les Avranchinais ont de la ressource et réduisent la marque quatre minutes plus tard, sur un centre repris de la tête. Pire, quatre minutes plus tard, sur un coup franc direct, les anciens Bas-Normands égalisent 2-2. Tout est à refaire pour les joueurs de QRM, qui entrent dans un combat. C'est sur un éclair de Virgile Pinson, qui part seul au but dans les arrêts de jeu, que les locaux se qualifient pour le prochain tour de la compétition.

La réaction

Bruno Irles : "C'était un match de préparation pour mardi [9 février, NDLR]. J'ai un groupe compétitif, la priorité c'est le championnat, ceux qui étaient sur le terrain ce soir ont prouvé qu'ils pouvaient nous rendre service."

Prochain rendez-vous

QRM reçoit Villefranche mardi 9 février, pour le compte de la 20e journée de National, à Diochon.