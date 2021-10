Calvados. Un entrepôt Amazon va-t-il s'installer près de Caen ?

Une plateforme Amazon pourrait-elle voir le jour à l'est de Caen ? Ce n'est pas impossible. Le géant américain de l'e-commerce confirme "étudier la possibilité d'ouvrir une agence de livraison à Moult", plus d'un an après l'échec à Mondeville.

Pas d'entrepôt XXL

L'ancien maire de Moult-Chicheboville et député du Calvados Alain Tourret reconnaît "avoir entendu parler du projet" sans donner plus de détails. Contactée, la maire actuelle, Coralie Arruego, n'a, pour l'instant, pas donné suite à nos sollicitations. Et si le projet n'a rien de concret pour le moment, il s'agirait plutôt d'une agence de livraison de proximité, comparable à celle de Saint-Etienne-du-Rouvray, ouverte en fin d'année dernière près de Rouen, plutôt que d'une plateforme de tri XXL.

Selon nos informations, une cinquantaine d'emplois en CDI pourrait être créée, ainsi que 250 emplois indirects liés à la livraison via les entreprises partenaires. L'idée est d'être au plus proche des clients, "pour livrer dans un rayon de 30 à 50 km" autour de Moult et "de fluidifier notre chaîne logistique", précise Amazon.

Des associations contestent