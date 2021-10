Orne. Les professionnels de santé libéraux peuvent à nouveau être vaccinés

A compter du lundi 8 février, et après une pénurie de vaccins, les professionnels de santé libéraux du bocage ornais vont pouvoir à nouveau prendre rendez-vous aux centres de vaccination de Flers et de Domfront, pour se faire vacciner contre la Covid-19 avec les vaccins AstraZeneca. Pour joindre le centre de vaccination de Flers, les professionnels doivent appeler le 02 33 62 60 51 et pour celui de Domfront, le 02 33 30 70 37 (strictement réservé aux professionnels).