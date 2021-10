Calvados. Vacances d'hiver : l'incertitude des agences de voyage 

Les vacances d'hiver approchent mais la fermeture des frontières décidée par le gouvernement le vendredi 29 janvier en raison de la crise sanitaire ne rassure pas les agences de voyages. Cette année, Hélène Lainé, gérante de l'agence de voyages l'Arche de voyages, à Caen, a décidé de "mettre en veille" toutes les demandes. "Nous avons eu des appels de clients mais j'ai décidé de ne pas proposer de voyages car cela engendrerait de nombreux frais pour nos clients mais aussi pour l'entreprise", explique-t-elle. Habituellement, la spécialiste a de nombreuses sollicitations pour des destinations ensoleillées. "Beaucoup, en février, souhaitent aller dans les Antilles ou en République dominicaine. Nous avons très peu de demandes pour le ski", poursuit Hélène Lainé. Pour l'heure, les réservations représentent 5 à 10 % de ce que la gérante a l'habitude de faire en temps normal. "C'est compliqué depuis un an. On fait et défait tout notre travail. C'est épuisant", confie la commerçante. Hélène Lainé reste cependant confiante et optimiste.

" On oublie les vacances de février" Impossible de lire le son.

Des agences qui se renouvellent avec la crise

Du côté de l'agence Trip Normand, installée à Mondeville, ces vacances d'hiver 2021 ont été l'occasion de proposer de nouvelles destinations à leur clientèle. " Avec la crise, nous avions décidé d'organiser des séjours aux sports d'hiver. Ce n'est pas une destination que nous avions l'habitude de proposer auparavant", explique Sophie Bouligaud, responsable du secteur voyages. Un pari plutôt réussi puisque malgré les dernières annonces gouvernementales et la fermeture des remontées mécaniques à la montagne, 50 % de la clientèle a tout de même souhaité maintenir leurs vacances à la montagne. "Certains ont renoncé car leur objectif était de skier. D'autres ont juste besoin d'évasion en famille", décrypte-t-elle. En dépit d'une baisse de chiffre d'affaires conséquente en 2020, Sophie Bouligaud reste confiante elle aussi. "Nous recevons des appels de nos clients tous les jours. Nous continuons de travailler et développons nos propositions vers des destinations françaises. Grâce à l'ouverture de la ligne Caen-Montpellier à l'aéroport de Caen-Carpiquet, nous sommes en train de travailler à l'élaboration de séjours autour de cette ville", conclut-elle.