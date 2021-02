Rouen. Burger King : une première ouverture dans un contexte sanitaire inédit

Après plusieurs semaines de travaux, l'ancien Quick de la rue du Gros-Horloge à Rouen a laissé place à Burger King. C'est la première implantation de l'enseigne, déjà présente au Petit-Quevilly ou à Mont-Saint-Aignan, en centre-ville de Rouen.

L'ouverture des portes a eu lieu ce jeudi 4 février à 11 heures mais dans un contexte particulier, puisque la crise sanitaire ne permet pas aux clients de rester manger sur place (150 places assises sont disponibles en temps normal). Seule la vente à emporter est possible, jusqu'à 18 heures (couvre-feu oblige), et la livraison toute la journée avec Uber Eats, Deliveroo et Just Eat.

"J'ai à mes côtés plus de soixante talents, tous prêts et impatients de commencer cette nouvelle aventure collective", affirme Karine Berg, à la tête de ce Burger King.

Pratique. Burger King au 84 rue du Gros-Horloge à Rouen. Ouvert tous les jours, de 11 heures à 18 heures en vente à emporter et retrait commande et jusqu'à 21 h 30 en livraison à domicile.