Musique. David Guetta et Sia sortent une nouvelle chanson en duo !

Nouvelle chanson pour le duo Sia-David Guetta, qui avait cartonné en 2011 avec Titanium. Floating Through Space est un nouvel extrait du prochain album de la chanteuse intitulé Music, qui sortira le 12 février prochain, bande originale de son film du même nom, qui, à cause de la crise sanitaire, n'a pas encore de date de sortie. Ce nouveau titre est composé une fois de plus par David Guetta. La dernière fois que les deux artistes ont travaillé ensemble, c'était pour Let's Love, en septembre 2020.

Découvrez ci-dessous Floating Through Space de Sia et David Guetta :