Le Havre. Le Semi-Marathon 2021 prévu pour le mois d'octobre

L'association du Marathon de Normandie avait été contrainte, en raison de la crise sanitaire, d'annuler l'édition 2020 du Semi-Marathon de Normandie-Le Havre. Pour 2021, le rendez-vous est donné pour le premier dimanche d'octobre. Les organisateurs en ont fait l'annonce ce jeudi 4 février. L'ouverture des inscriptions pour le semi-marathon et les trois courses associées (21 km marche, 10 km course et 10 km marche) se fera dès le lundi 1er mars.

L'inscription sera possible en ligne ou au siège de l'association (30 rue Percanville au Havre).