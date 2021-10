Perche Élite Tour de Rouen. À huis clos, mais avec un fabuleux plateau

Samedi 6 février à Rouen, il y aura, comme dans tous les autres sports, un protocole très strict à respecter pour les organisateurs et un huis clos imposé. Le Kindarena sonnera creux au moment de voir les deux concours femmes et hommes prendre leur envol, dans le désormais incontournable Perche Élite Tour. Car cette 9e édition restera unique, de par la situation sanitaire, de par sa diffusion exceptionnelle, mais surtout de par son plateau sportif qui s'avère rassembler les meilleurs perchistes de la planète.

Chez les dames, Katerina Stefanidi (Grèce), championne olympique, du monde et d'Europe, luttera avec Katie Nageotte (USA), meilleure performeuse de 2020. Sur le plan local, Elise Russis défendra les couleurs du Stade Sottevilais.

Chez les hommes, il s'agit tout bonnement d'une finale olympique que l'on aura sous les yeux. Jugez-plutôt. Le Français Renaud Lavillenie, qui s'est déjà offert plusieurs sauts à plus de six mètres en Normandie, sera évidemment de la partie. Face à lui, l'Américain Sam Kendricks viendra défendre son titre. Mais ces deux-là seront accompagnés du plus grand perchiste actuel du monde, le Suédois Armand "Mondo" Duplantis (notre photo), détenteur du record planétaire avec un bond à 6,18 m, il y a tout juste un an, en Ecosse.

Armand Duplantis, détenteur du record du monde, sera au Perche Élite Tour, samedi 6 février, à huis clos au Kindarena de Rouen. - Wiki

Samedi 6 février, la 9e édition du Meeting Perche Élite Tour de Rouen sera à suivre en live sur le site internet de France 3 Normandie ou sur Eurosport 2 à 18 h 45.