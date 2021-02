Orne. Martin-pêcheur et abeille noire, des écoliers valorisent la biodiversité

Leur travail a été très retardé par la Covid-19 : vendredi 5 février, a eu lieu la remise du flipbook réalisé par les CM2 des écoles publiques de La Chapelle d'Andaine.

Depuis septembre 2019, ces écoliers ont l'ambition de réaliser un Atlas de la biodiversité communale, avec deux histoires autour de l'abeille noire et du martin-pêcheur. Ils ont acquis des connaissances scientifiques sur ces espèces lors de séances menées par le Parc naturel régional Normandie-Maine. Puis ils ont construit une histoire, dessinée planche par planche avec leurs enseignantes et l'intervention d'un dessinateur. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les enfants à la nature et de leur permettre de prendre connaissance de la biodiversité qui les entoure.