Une nuit en tipi ou en yourte : dépaysement garanti !

A l’abri d’un petit vallon, au détour d’une forêt, se dressent de curieuses constructions. C’est là, entre Brionne et le Bec-Hellouin qu’Olivier et Sandrine Voinot ont décidé de s’installer et de créer le Refuge du Clos du Moulin. "Lors d’un de nos nombreux voyages, nous avions découvert au Québec un campement de tipi, explique Olivier Voinot. Nous avons commencé en 2006 avec deux tipi québécois."

Ils n’ont malheureusement pas résisté à l’humidité normande. "J’en ai racheté deux autres en France. Nous avons voulu continuer dans l’habitat nomade. Les yourtes viennent de Mongolie. J’avais rencontré un Mongol à mon travail qui m’avait donné quelques adresses."

Hôtels en plein air

D’une superficie de 25 à 36 m2, chaque tipi ou yourte est soigneusement décoré et équipé d’un poêle à bois, un barbecue, ainsi qu’une literie occidentale (le bloc sanitaire est installé à équidistance des tipi et des yourtes). En proposant ces chambres d’hôtes au grand air, les propriétaires voulaient favoriser une vie plus proche de la nature et permettre aux occupants de passer davantage de temps en famille.

"C’est un retour à des choses plus vraies, dépaysantes, en harmonie avec la nature." Quel bonheur d’observer les étoiles depuis son couchage ! Idéalement situés pour visiter des châteaux, l’abbaye du Bec Hellouin, les lieux peuvent être le point de départ de randonnées à pied en forêt. Vous avez également la possibilité d’effectuer des balades à cheval ou en 4X4.



Pratique. Tipi de 2 ou 4 personnes, yourte de 4 ou 6 personnes, le Refuge du Clos du Moulin, 56 rue des fontaines, Brionne. Tél. 06.30.11.12.16, ouvert de la mi-avril à la mi-octobre. Tarif 30 €/ personne/nuitée, petit-déjeuner compris.

Photo: Tous droits réservés