Le Havre. Deux hommes interpellés après avoir projeté des colis dans la prison

Deux hommes, venus en motocross, se sont rendus devant la maison d'arrêt de Saint-Aubin-Routot, lundi 1er février vers 9 heures. Ils ont récupéré un sac caché dans une haie et projeté cinq colis à l'intérieur de la cour de la prison. Seulement une patrouille de gendarmerie se trouvait non loin et s'est rendue rapidement sur les lieux. Les deux hommes ont été interpellés et leur motocross a été saisi.

Ils ont été placés en garde à vue et l'enquête de gendarmerie se poursuit.

De leurs côtés, les agents pénitentiaires ont récupéré les colis dans la prison.