Les caisses à savon : pas de moteur, que du plaisir

Inventées en 1933 par un commerçant plein d’imagination, qui souhaitait donner une deuxième utilité aux caisses de bois contenant le savon dans le but d’amuser les enfants, les caisses à savon sont aujourd’hui davantage utilisées par des adultes amateurs de vitesse.

Jusqu’à 100 km/h

L’agglomération de Rouen compte deux clubs de courses de caisses à savon. Le Team Quevillais comprend une dizaine de membres. "Nous construisons nos propres caisses ou nous en retapons d’occasion", explique Médéric Esse, président et fondateur du club. Ce sport, pour amateurs de sensations fortes, consiste à descendre une pente de 8 à 10% à bord d’un petit véhicule sans moteur, pouvant atteindre les 100 km/h.

La course se déroule en trois manches, le but est de faire le meilleur temps sur un parcours de 650 mètres à 2 kilomètres. Il existe plusieurs catégories de caisses à savon : side car, bob-car, carrioli ou encore karting. Même si cet ancien jeu d’enfant est devenu un sport de vitesse prisé par les adultes, le Team Quevillais accueille les amateurs à partir de 6 ans, proposant des caisses et parcours adaptés à cet âge.

Pratique. Sur internet : caisseasavon.e-monsite.com. Tél. 06.14.09.20.90.