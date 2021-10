Calvados. De nouveaux contrôles de vitesse annoncés dans le département

La gendarmerie du Calvados a annoncé dimanche 31 janvier que de nouveaux contrôles de vitesse seraient effectués du lundi 1er au dimanche 7 février. Cette semaine, les forces de l'ordre seront présentes avec des dispositifs visibles et non visibles sur différents axes du département, notamment la D 8 entre Caen et Aunay-sur-Odon, la D 562 entre Boulon et Le Fresne, la D 524 entre Vire et Villedieu-les-Poêles et la D 512 entre Vire et Condé-sur-Noireau. La gendarmerie rappelle que ces actions sont réalisées dans un but préventif et dissuasif, afin de changer les habitudes des usagers. Ils précisent que de nombreux accidents de la route surviennent lors des trajets quotidiens pour se rendre à son domicile ou son lieu de travail.

