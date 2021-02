Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : la galerie des Eleis ferme temporairement

Vous l'avez peut-être découvert ce lundi 1er février en voulant faire vos emplettes. Certaines galeries marchandes sont fermées pour limiter la propagation du virus. Dans la Manche, les enseignes non alimentaires de trois centres commerciaux (qui mesurent plus de 20 000 m2) sont concernées, à Agneaux (E.Leclerc) et Cherbourg-en-Cotentin (Les Eleis et Auchan).

Rideau ce lundi 1er février aux Eleis, dans la galerie marchande. "Je suis surprise, je venais faire un tour, mais ce n'est pas grave, je vais aller dans le centre-ville", confiait Anne. C'est justement ce que redoute Nicolas Rachinel, responsable de l'animalerie, restée ouverte. "C'est le désert, comme à chaque confinement. Et à chaque nouvelle mesure, on constate une baisse de fréquentation, et donc une baisse du chiffre d'affaires", regrette-t-il. Plus étonnant, Audrey Lemoigne, opticienne, est quant à elle contrainte de fermer pour la première fois depuis le printemps. "On faisait partie des commerces dits essentiels aux premier et deuxième confinements... Mais là, toute la galerie est fermée, sauf alimentaire." Elle réfléchit déjà à des alternatives pour continuer son activité : "Ça serait possible de livrer des lunettes à domicile, mais le click and collect me paraît trop compliqué à mettre en place, car les gens doivent choisir leur monture…", explique-t-elle.

Une activité à l'arrêt, pendant au moins un mois, d'après plusieurs commerçants.