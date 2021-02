Football (Coupe de France). Un tour à passer pour s'offrir un derby QRM-FCR excitant 

Alors, bien sûr, le stade Robert-Diochon sonnerait creux et la passion des supporters ne pourrait être contemplée. Mais incontestablement, si Quevilly Rouen Métropole (N1) et le FC Rouen (N2) venaient à se rencontrer lors du 8e tour de la Coupe de France, le duel susciterait forcément un grand intérêt. Pour cela toutefois, il reste une mission aux deux formations : celle de se qualifier ce week-end, lors de leurs confrontations face aux équipes venues du Calvados et de la Manche. Si QRM devra faire face à une vieille connaissance, Avranches, qui évolue dans le même championnat, le FC Rouen va devoir éviter un piège nommé AF Vire. Les visiteurs ont déjà rejoué la semaine passée, au contraire des Diables Rouges : "On sait très bien que les joueurs ne seront pas près à 100 %, c'est certain, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie dans le football. Si tu veux être prêt à jouer des matchs à haute intensité, il faut avoir un nombre conséquent de séances et de matchs dans les jambes." Ce qui pour le FC Rouen, n'est évidemment pas le cas, la tête devra compenser.

Le programme des Seinomarins au 7e tour :

QRM (N1)- Avranches (N1), FC Rouen (N2)- AF Vire (N3), Gonfreville (R1)- Falaise (R2)