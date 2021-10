Jardin. Prendre soin de ses outils de jardin

Un bon jardinier doit savoir prendre soin de ses outils ! Et si vous avez l'âme écolo, vous aurez envie de les faire durer de nombreuses années. En outre, les outils de qualité étant onéreux, il serait dommage de les laisser s'abîmer par manque d'entretien.

Ils vous servent durant toute la saison potagère, vous aident dans les différentes tâches du potager : à biner, sarcler, couper, arracher... Alors durant la période creuse, accordez-leur du temps et offrez-leur une seconde jeunesse ! Le contact avec la terre, l'usure, voire la rouille peuvent vite les abîmer. Des outils propres et soignés, c'est la garantie d'un potager en bonne santé ! Profitez-en également pour faire un bilan des outils qu'il vous manque et privilégiez le seconde main pour vos futurs achats.

Je vous livre quelques astuces et conseils pratiques pour prendre soin de vos différents outils.

Les outils à main

Bêche, fourche, transplantoir... sont des incontournables ! On trouve deux grandes sortes de matériaux pour les manches des outils : le plastique dur qui a l'avantage d'être résistant et le bois - on préférera des manches en frêne, très solides. Pour les manches en plastique, un coup d'eau et hop le tour est joué ! Pour les manches en bois, on peut prévoir un léger ponçage avec du papier de verre pour éviter les échardes, et de l'huile de lin pour redonner de l'éclat au bois. Veillez au bon ancrage des fixations entre le bois et la partie métallique, resserrez ou changez en cas de besoin.

Les outils coupants

Sécateur, cisaille... ont d'abord besoin d'un nettoyage des lames, de préférence à l'alcool à brûler. Cela enlève tous les résidus, notamment ceux des résineux, et cela désinfecte aussi les outils. On évite ainsi la propagation de certaines maladies. D'ailleurs, il est même recommandé de nettoyer régulièrement les outils de coupe pour éviter la transmission de virus entre plantes. Ensuite, l'étape importante est l'affûtage des lames, qui rendra l'utilisation de votre outil optimale.

Les outils à moteur

Si vous êtes expert en tondeuse, vérifiez les bougies, les câbles, les axes des roues, tout en étant très précautionneux. Il serait dommage de se blesser. Huilez si besoin. Gardez le réservoir vide pendant l'hiver, sauf si vous souhaitez faire tourner votre machine un peu pour un démarrage plus aisé au printemps.

Si, comme moi, vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, confie votre tondeuse à un professionnel qui s'occupera de son entretien, affûtera les lames et s'assurera de son bon fonctionnement.

Dernier conseil : rangez vos outils dans un endroit à portée de main, à l'abri de l'humidité, mais loin des enfants ! Et vous serez ravis de retrouver vos fidèles alliés dans quelques semaines, dès le printemps, pour de nouvelles aventures gourmandes au potager !