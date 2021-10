Athlétisme. Meeting de Mondeville. Les favoris déchantent, la jeunesse en profite.

Pour cette édition 2021 du Meeting de Mondeville, le statut de favori s'est avéré être un piège, dans lequel beaucoup sont tombés. Sur tous les athlètes alignés ce soir tout au long des dix épreuves, seul un seul, ou plutôt une seule détentrice de la meilleure performance des engagées est parvenu à triompher. Et encore, la Portugaise Susana Costa a remporté le triple saut, en devançant la Finlandaise Senni Salminen au dernier essai pour un centimètre (13m77), alors que cette dernière avait plus tôt dans la soirée battu le record du meeting, avec 13m76.

Les stars du sprint à la peine

Du côté des sprints plats, en 60m, la médaillée Européenne de 2016 Stella Akakpo, qui avait le meilleur temps des engagées, s'est faite piéger dans des séries très homogènes. En finale B, elle s'est retrouvée dominée par la Chypriote Fotopoulou, qui a battu son record national (7"37).

Côté masculin, le multimédaillé Olympique Christophe Lemaître était forcément attendu. Mais son résultat a été bien en-deçà de ses espérances, éliminé en séries avec 6"81, et une finale B en 6"86. Il est à noter que le junior Caennais Mohammed Badru, aligné sur cette même course, en a profité pour battre son record personnel avec 6"86. Mais l'autre star du sprint, l'Américain Jarret Eaton, après une série facile (7"71), est parti à la faute en finale du 60 mètres haies, tout comme l'Estonien Nazarov.

En demi-fond, les Français ont plutôt brillé, et même performé, comme Hugo Hay, qui a dominé de la tête et des épaules le 3000m, battant à l'occasion son record de 10 secondes. Cette performance lui permet aussi de réaliser les minimas pour les Championnats d'Europe. Côté féminin, c'est Claire Palou, deuxième derrière Alice Finot, qui a performé en battant aussi son record de 10 secondes, en 1500 m. La Caennaise Flavie Renouard a elle fini à la 9ème place, lors d'une première sortie qui avait plus la forme d'une préparation pour ses distances de prédilection.

Palmarès 2021 du meeting:

Femmes - 60m : Rosângela Santos (Brésil) (7"23); 60m haies : Laura Valette (8"10 - record personnel égalé); 400m : Rebecca Borga (Italie) (54"29); 1500m : Alice Finot (4'13"98), Triple saut : Susana Costa (Portugal) (13m77 - record du meeting).

Hommes - 60m : Devin Quinn (Etats-Unis) (6"59 - record personnel); 60m haies : Just Kwaou-Mathey (7"79); 400m : Robert Parge (Roumanie) (47"87); 3000m : Hugo Hay (7'48"66, record personnel); Saut à la perche : Cole Walsh (Etats-Unis) (5m72).