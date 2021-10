Football (Ligue 2) . Caen coule à Chambly, les deux gardiens de but évacués en urgence ! 

Si l'issue de cette 22e journée est totalement et logiquement à l'avantage de Chambly qui a balayé un SM Caen décidément bien malade (4-1), et si les analyses de ce nouveau naufrage normand seront évidemment effectuées en temps voulu, les deux faits de cette rencontres et les inquiétudes qui vont avec concernent les deux gardiens de buts du FC Chambly, Xavier Pinaoteau et du SM Caen Garissone Innoncent qui ont tous les deux cédé leur place à la suite d'atteintes sérieuses.

C'est d'abord le portier du FC Chambly Xavier Pinoteau qui a été victime d'un vrai KO. A la 31e minute, après avoir relâché un ballon, le genou droit de Nicholas Gioacchini est venu lui percuter la tempe gauche, le séchant instantanément. Pris en charge inconscient par les services d'urgences présents au stade, il a été évacué. Au coup de sifflet final, le FCCO a communiqué via un tweet, sur l'état de santé de son gardien de but, hospitalisé.

Xavier PINOTEAU va mieux, il est à l'hôpital et a bien repris ses esprits. Il va passer un scanner cérébral. 🙏#NeRienLâcher — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) January 30, 2021

Et puis à la 89e minute de la rencontre, c'est le gardien Caennais Garissone Innoncent qui a provoqué la frayeur des deux formations. Alors qu'un coup franc allait être joué de l'autre ôté du terrain, le jeune gardien du SM Caen s'est effondré dans sa propre surface de réparation. Là encore les services d'urgence et les médecins se sont précipités à son chevet et l'ont évacué. En conférence d'après-match Pascal Dupraz a adressé ses pensées à son gardien, sans donner d'information quant à son état de santé.

Selon les premières informations données depuis Beauvais, Garisonne Innoncent était conscient au moment de son évacuation. Il va passer la nuit en observation pour de plus amples examens à l'hôpital de Beauvais, afin de confirmer le diagnostic initial d'une crise de tachycardie.

On vous donne des nouvelles rapidement 🙏 #SMCaen #TeamSMC #FCCOSMC pic.twitter.com/4edDsD0fhh — Stade Malherbe Caen🇬🇬 (@SMCaen) January 30, 2021

La fiche

Mi-temps : 2-1, Arbitre : M.Varela, spectateurs : huis-clos ;Avertissements : Chambly : Soubervie (38e et 85e), Doukouré (49e) , Exclusion : Chambly : Soubervie (85e), Caen : Gioacchini (31e)

CHAMBLY : Pinoteau (Pontdemé 32e), Badu (Danger 70e), Camelo, Eickmayer, El Hriti, Derrien, Doucouré (Correa 70e), Soubervie, Beaulieu (Henry 70e), Zabou (Delos 50e), Guezoui, entr : Bruno Luzi

CAEN : Riou, Vandermersch, Rivierez (cap), Oniangue, Armougom (M'Bengue 78e), Pi (Deminguet 64e), Beka Beka (Lepenant 64e), Gioacchini, Zady-Sery (Bammou 64e), Mendy, Jeannot (Gonçalves 83e), entr : Pascal Dupraz

Buts : Chambly : Eickmayer (25e), Badu (27e), Guézoui (62e sp), Doucouré (68e) Caen : Zady-Sery (2e), Deminguet (90e+2)