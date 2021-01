Covid-19. Plusieurs centres commerciaux fermés en Normandie

Dès ce samedi 30 janvier, minuit, certaines grandes surfaces devront baisser le rideau une nouvelle fois. Le premier ministre Jean Castex a évoqué hier la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2. Des précisions ont été apportées par Bruno Le Maire ce samedi 30 janvier, suite à un échange avec des professionnels du secteur. Sont concernés par la fermeture : "les commerces non alimentaires de plus de 20 000 m2 de surface commerciale utile, mais aussi les commerces non alimentaires des centres commerciaux et galeries marchandes d'une surface commerciale utile supérieure à 20 000 m2". Le gouvernement précise que "les 20 000 m² se calculent en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non."

En Normandie, les Docks 76 de Rouen, le centre commercial Océane à Gonfreville-L'Orcher, celui de Tourville-la-Rivière, l'espace Coty et les Docks Vauban au Havre ont d'ores et déjà annoncé leur fermeture jusqu'à nouvel ordre. Même chose pour Mondeville 2, en périphérie de Caen.

Certains clients avaient anticipé les nouvelles restrictions et ont profité de ce samedi 30 janvier pour faire leurs achats :

Concernant Mondevillage, juste à côté, la direction n'a pas communiqué pour le moment. Il en va de même pour le centre commercial des Eléis à Cherbourg (30 000 m2). Il semblerait que la galerie Auchan à Cherbourg ne soit pas concernée (14 500 m2), ni Ikea à Fleury/Orne, à 500 m2 près ou le Normandy Outlet à Honfleur (18 000 m2). Selon le gouvernement, 400 centres commerciaux ou magasins sont impactés en France.

Il ajoute que les jauges seront aussi adaptées "avec une personne pour 10 m2 de surface de vente pour ceux de plus de 400 m2."