Le Havre. Une soignante blessée au couteau par une patiente à l'hôpital

Une agression sur une soignante est survenue mercredi 27 janvier, en début d'après-midi, au sein de l'hôpital Flaubert du Havre.

Selon une source syndicale, une patiente sortante du service de santé mentale ayant laissé des affaires personnelles au sein de l'établissement s'est présentée au bureau d'une soignante, cadre de santé, où ses effets avaient été stockés. Munie d'un couteau, elle lui a asséné un coup à la poitrine, pour une raison inconnue. La victime, dont les jours ne sont pas en danger, a été prise en charge par l'hôpital et a bénéficié de quelques jours d'ITT. Au lendemain de l'incident, la CGT a déposé un avis de danger grave et imminent, pour que soit convoqué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Les agressions en augmentation

Cette affaire était à l'ordre du jour d'une audience de comparution immédiate, vendredi 29 janvier, au tribunal judiciaire du Havre. La direction du groupe hospitalier du Havre n'a pas souhaité faire de commentaire.

Cette agression intervient alors que l'hôpital s'apprête à signer une convention santé-sécurité-justice avec l'État, la gendarmerie nationale, la police nationale et le parquet, visant à prévenir et lutter contre des violences. Les agressions verbales ou physiques ont augmenté de 60 % entre 2018 et 2019.