Argentan. Au lieu de laisser dépérir sa discothèque, le gérant préfère la vendre sur Leboncoin

Quarante ans de danses, de rires, de musiques et d'histoires viennent d'être mis en vente sur le site d'annonce Leboncoin. La discothèque d'Argentan Le Thamengo vient d'atterrir entre les milliers d'objets à vendre chaque jour par le biais du site internet français.

Tourner la page

Le propriétaire actuel Éric Lalande, dont le père a fondé cette discothèque il y a 40 ans, ne voit plus "le bout". Cela fait maintenant un an que les basses ne font plus trembler les murs de la boîte de nuit. La vente de son établissement lui semble tout à fait logique : "Au lieu de laisser dépérir le bâtiment, je préfère le vendre et passer à autre chose", explique-t-il. Optimiste, Éric est certain que le secteur de l'événementiel va rouvrir, mais la question est "quand ?". C'est en partie avec ce raisonnement qu'il a envisagé la vente de son établissement. Le propriétaire n'a plus que deux options à court terme devant lui : la réouverture ou la vente de son établissement. "On va se débarrasser du virus, j'en suis sûr. Mais imaginons que la situation se reproduise dans deux ou trois ans et qu'il faut reconfiner." Pour éviter ce scénario, Éric essaie de voir s'il peut vendre sa discothèque dans les prochaines semaines. Et dans le cas où la vie reprendrait son court habituel, "je la vendrai dans quelques années", indique-t-il.

"J'ai eu huit mois d'activité,

puis plus rien"

Si son avenir professionnel reste à ce jour incertain, le propriétaire est toujours en activité. Il insiste sur le fait qu'il a mis en vente la discothèque pour "voir s'il y avait des réactions", afin de laisser les clés de l'établissement une bonne fois pour toutes. Le PGE (Prêt garanti par l'État) dont il bénéficie lui permet de payer les frais fixes mensuels de sa boîte de nuit. Quant au fonds de solidarité, il lui permet "de manger", soutient-il. Le chèque de 1 500 euros qu'il touche est "bien", mais la situation serait mieux s'il pouvait rouvrir. "Je préfère travailler que de toucher le fonds de solidarité", précise le propriétaire de la discothèque.

L'année dernière, il a engagé 70 000 euros de travaux pour tout refaire. Après six mois de chantier, il a ouvert les portes de la nouvelle discothèque en juillet 2019, puis a été contraint de les refermer huit mois après, à cause de la Covid-19, en mars 2020. "J'ai eu huit mois d'activité, puis plus rien", résume-t-il.

L'option d'une réouverture rapide du secteur de l'événementiel, au vu de la situation sanitaire, reste peu probable. Le prix du bâtiment sur Leboncoin est de 290 000 euros.