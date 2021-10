Le Havre. Y aura-t-il un rush chez les coiffeurs ce week-end ?

"Je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs, mais au cas où…" Chez Be My Me, au Havre, Virginie attend que sa couleur prenne. La cliente a pris rendez-vous vendredi 29 janvier, redoutant un éventuel confinement. "Pour que je sois au moins belle, même enfermée… Pour le moral, c'est hyper important !" poursuit-elle. "Je me suis dit : ne traîne pas ! En espérant que les commerces puissent rester ouverts malgré tout", renchérit Olivia, qui vient une fois par mois. "Pour nos clients, on est un commerce essentiel, confirme Ingrid Ferrero, qui a repris ce salon de coiffure il y a dix ans. Cette semaine, on voit que la prise de rendez-vous s'accélère."

La prise de rendez-vous s'accélère

Sur sa page Facebook, la patronne a d'ailleurs conseillé à ses clients d'anticiper. "Au printemps, on nous avait annoncé la fermeture du jour au lendemain, c'était la douche froide. Cela m'a beaucoup appris, je suis moins stressée aujourd'hui. On s'adapte. S'il devait y avoir fermeture, on aura fait tout ce que l'on a pu", poursuit la coiffeuse, qui a dû mettre sept salariés au chômage partiel précédemment.

Outre les protocoles sanitaires, elle a mis en place la prise de rendez-vous en ligne, à la réouverture au mois de mai. "C'est utile, cela évite que les clients attendent." Un système qui permet aussi de reprogrammer automatiquement les rendez-vous, au cas où les prochaines mesures l'obligeraient à en annuler.