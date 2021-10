Seine-Maritime. "La pratique du sport doit pouvoir continuer même en période de confinement"

Bruno Burel est médecin à Rouen et vice-président du Syndicat national des médecins du sport santé.

Il revient sur l'autorisation accordée à certaines salles de sport et piscines d'accueillir des pratiquants ayant un certificat médical. Pour ce médecin du sport, l'activité physique est primordiale dans le traitement de certaines maladies et ne doit pas être oubliée en cas de reconfinement.

Pourquoi certaines salles de sport

accueillent-elles des personnes ayant

un certificat médical ?

Il s'agit de permettre aux patients qui ont une affection de longue durée, soit une maladie de longue durée installée depuis au moins six mois, de se soigner en pratiquant une activité physique. Beaucoup de pathologies sont concernées, qu'elles soient graves comme une dépression ou le diabète. Ça peut être aussi une arthrose chronique ou une lombalgie. Ces pathologies trouvent une amélioration par l'activité physique qui est donc recommandée en première intention, car plus efficace que des traitements médicamenteux.

Que défendez-vous pour les jours à venir avec les nouvelles mesures annoncées ?

Il est important que les patients qui bénéficient de ce traitement efficace puissent le continuer, même en période de difficulté où il faut confiner pour essayer d'enrayer la progression de l'épidémie de Covid. Le gouvernement l'avait compris lors du deuxième confinement, en permettant d'aller plus loin et plus longtemps pour faire de l'activité physique en extérieur et en individuel.

Dr Bruno Burel Impossible de lire le son.

Quelles sont les craintes sur la santé avec ces confinements multiples ?

Il faut, de toute manière, éviter une nouvelle catastrophe sanitaire et prendre de nouvelles mesures. Mais attention aux conséquences qui ont été nombreuses en termes de santé publique avec l'arrêt de toutes les activités physiques. Par exemple, en Allemagne, il n'y a jamais eu de restrictions sur les activités sportives individuelles.