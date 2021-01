Orne. Contrôle des dispositifs anti-Covid dans les grandes surfaces

C'est une première dans l'Orne. Alors que depuis dix mois nos vies sont rythmées par les diverses mesures en lien avec la Covid-19, à commencer par le port du masque, la sous-préfète de Mortagne-au-Perche, Christine Royer, accompagnée de plusieurs gendarmes, est allée, vendredi 29 janvier, s'assurer du bon respect de l'ensemble des mesures anti-Covid dans les deux grandes surfaces de la cité percheronne. Port du masque, distanciation entre les clients mais aussi entre les clients et le personnel, nettoyage des paniers et des chariots, fléchage, mise à disposition de gel hydroalcoolique… "Il ne faut pas de relâchement. Même si c'est contraignant, c'est le seul moyen de continuer à permettre une liberté de mouvement", explique la sous-préfète.

Comptage automatique des clients

À l'entrée du premier magasin, un dispositif compte automatiquement le nombre de clients qui entrent et qui sortent. Un affichage indique le nombre de clients dans le magasin, en vert quand de nouveaux clients peuvent rentrer, en rouge lorsqu'ils doivent attendre que d'autres clients soient sortis. Quelques mètres plus loin, du gel hydroalcoolique est à disposition. Un fléchage au sol et un barriérage permettent d'éloigner peu les clients des salariés du magasin et d'éviter les contacts. De nombreuses caisses sont ouvertes simultanément pour éviter un engorgement de clients devant les tapis roulants.

Un dispositif automatique compte en permanence le nombre de clients qui sont dans le magasin. -

Annick et Jacques, deux clients parmi d'autres venus faire leurs courses, se disent "rassurés par de tels contrôles, car il y a toujours du monde dans les grandes surfaces, mais on ne peut pas faire autrement que de devoir faire ses courses". "On a mis en place des dispositifs simples mais efficaces, comme par exemple légèrement déplacer les balances au rayon fruits et légumes, pour ne pas que les clients s'agglutinent côte à côte", explique le patron du magasin Thierry Noyer. "On ne constate pas de soucis majeurs."

S'adapter au quotidien

"Les clients ont pris de bonnes habitudes, ils portent le masque. Parfois, on en voit qui ont oublié de le mettre et qui retourne le chercher à leur voiture", poursuit Thierry Noyer. Mais ce qui est temporaire depuis mars 2020 "va devenir un mode de vie", constate le patron. Son rôle est aussi d'encadrer et de rassurer ses salariés face à la Covid-19. Et de continuellement s'adapter aux exigences liées à cette pandémie. Dernière en date : le couvre-feu. Le magasin n'a pas changé son horaire d'ouverture, le matin à 8 h 30. En revanche, il a dû s'adapter à un afflux de clients qui n'existait pas auparavant, chaque soir dès 17 heures.

Cette opération de contrôle s'est ensuite poursuivie dans une autre grande surface du territoire.