Sud-Manche. Plan de relance : l'export a la cote aux Tricots Saint-James

Pas moins de deux ministres dans la Manche ce jeudi 28 janvier : Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères en charge du Commerce extérieur, et Alain Griset, ministre en charge des Petites et Moyennes Entreprises. Tous les deux sont venus présenter à l'usine des Tricots Saint-James dans la commune du même nom dans le sud-Manche, les mesures du volet "export" du plan de relance pour les entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant. Un plan doté de 250 millions d'euros. Il s'agit donc d'accompagner ces entreprises vers l'export, selon Alain Griset.

Pour Franck Riester, il faut encourager ces entreprises à oser aller vers l'international.

Malgré la crise sanitaire, les Tricots Saint-James ont pu maintenir en 2020 leur volume d'exportation, 40 % du chiffre d'affaires, selon Luc Lesénécal le patron de l'entreprise qui est satisfait du plan annoncé par les deux ministres.

On compte aujourd'hui en France 1 400 entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant, dont 62 en Normandie.