Rouen : le voleur au couteau n'a pas fait trembler la buraliste

Le jeune homme s'est présenté vers 15 h dans l'établissement pour commander un paquet de cigarettes. Soudain, brandissant un couteau à manche jaune, il a exigé le contenu de la caisse. La buraliste a refusé catégoriquement de se soumettre et a réussi à le mettre en fuite. Grâce au signalement précis de l'agresseur et de son arme qu'elle a fourni aux policiers, l'apprenti-voleur, un homme sans emploi, a été interpelé rapidement et placé en garde à vue.