Normandie. CCI Seine Estuaire : à l'écoute des entreprises

Pour accompagner les entreprises en cette période de crise sanitaire et préparer le rebond économique, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire (Seine-Maritime et Calvados) lance le dispositif "Prenons rendez-vous", pour aider et donner la parole aux chefs d'entreprise.

Compléter "CCI Prévention"

Le dispositif vient compléter le numéro d'appel "CCI Prévention", mis en place par les CCI de Normandie pour répondre aux questions des dirigeants en difficulté face à la crise de la Covid-19. Depuis sa création en septembre 2020, 20 000 entreprises ont fait appel à "CCI Prévention". Pour Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine Estuaire, ce dispositif avec le terme Prévention peut faire peur. "Prenons rendez-vous" s'adresse à tous les dirigeants d'entreprise, qu'ils soient en difficulté ou qu'ils se portent bien. "Il faut toucher ceux qui n'osent pas faire appel aux services de la CCI." Alors que le dispositif vient d'être lancé, 50 rendez-vous ont déjà été pris. Des entreprises qui ont du mal à recruter, qui veulent refaire leur site internet, revoir leur stratégie commerciale ou bien obtenir des aides.

1 900 suppressions d'emplois

24 conseillers de la CCI Seine Estuaire sont dédiés à ce service. L'objectif est d'atteindre 1 000 contacts d'ici juin prochain. Un site internet permet une prise de rendez-vous rapide, soit en visio soit en présentiel. Autre initiative : l'organisation de tables rondes en visio, "Déjeunons ensemble". Une fois par mois, des chefs d'entreprise vont pouvoir partager leurs expériences sur des thématiques. La première séance, le 12 février, sera consacrée à l'attractivité des entreprises.

En 2020, 35 Plans de sauvegarde de l'emploi ont été mis en place en Seine-Maritime, avec 1 900 suppressions d'emplois. 140 millions du Fonds de solidarité ont été versés, dont 43 % pour la seule restauration.