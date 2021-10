Justice. "Faux" et "usage de faux" : Alexandre Benalla renvoyé en correctionnelle

L'actualité de cette fin janvier remet sous le feu des projecteurs l'ancien élève du collège Foch de L'Aigle Alexandre Benalla. Il vient d'être renvoyé en correctionnelle pour "faux", "usage de faux" et "usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle", au terme d'une enquête. Cette dernière vise à éclaircir les conditions dans lesquelles l'ancien chargé de mission à l'Élysée a utilisé des passeports diplomatiques pour voyager en Afrique et en Israël, où il entamait sa reconversion en tant que consultant international en sécurité, après sa mise en examen en juillet 2018 pour des violences lors du 1er Mai, qui avaient abouti à son limogeage. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est visé par cinq autres enquêtes.