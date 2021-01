Vendée Globe 2020 . Pourquoi Charlie Dalin va franchir la ligne en premier mais ne gagnera pas ?

Les estimations s'affinent au fur et à mesure de cette dernière journée de course à la victoire dans le Vendée Globe. Après 80 jours de mer, les premiers solitaires sont attendus aux Sables d'Olonne en fin de journée, mercredi 27 janvier. Et ils sont encore trois à pouvoir prétendre à la victoire et cinq au podium. Le premier d'entre eux est Charlie Dalin (Apivia). Le skipper du Havre est leader au classement général réel et, selon l'organisation du Vendée Globe dans son pointage de 11 h 45, devrait couper la ligne d'arrivée de l'épreuve en premier, un peu après 18 h 30. Mais c'est l'incongruité de cette 9e édition, le Normand sera le premier à avoir bouclé le tour du monde en solitaire, mais très probablement pas déclaré vainqueur !

Vainqueur moral, mais pas comptable

Pour connaître le vainqueur, il faudra en effet attendre quelques heures. Parce que l'arrivée de Boris Hermann (Seaexplorer), prévue vers 23 heures, puis surtout celle de Yannick Bestaven (Maître Coq) en milieu de nuit prochaine, vont tout bouleverser. Les deux navigateurs, qui devraient couper la ligne en troisième et cinquième positions bénéficient en effet respectivement, de 6 heures et de 10 h 15 de bonus depuis le 30 novembre dernier, quand après 22 jours de courses ils avaient été déroutés par la direction de course pour porter secours à Kevin Escoffier, naufragé. Ce bonus aidant, c'est donc Yannick Bestaven (Maître Coq) qui pourrait devenir le lauréat 2020.

Ce bonus de temps accordé par les juges à la course va donc s'avérer capital dans l'établissement du classement général final, et par conséquent dans l'officialisation du vainqueur et du podium. Ce classement officiel, il faudra donc attendre les premières heures du jeudi 28 janvier, pour le connaître.